Julio Iglesias, il portiere mancato compie 80 anni: il regalo del Real Madrid

Tanti auguri Julio Iglesias! Compleanno importante per il noto cantante spagnolo , che è stato omaggiato dal Real Madrid sui social network. L'artista ha giocato nelle giovanili dei Los Merengues negli anni Sessanta, prima che un brutto incidente stroncasse per sempre la sua carriera sportiva. "Congratulazioni caro Julio Igleasias per il tuo 80esimo compleanno - è il messaggio apparso su X (ex Twitter) - Siamo orgogliosi di una leggenda come te, un grande tifoso del Real Madrid e membro onorario del Real Madrid. La nostra ammirazione e il nostro amore dal club della tua vita".

Julio Iglesias portiere mancato: l'incidente che ha cambiato la sua vita

Nel 1962 Julio Iglesias era una promessa del calcio: all'epoca giocava come portiere nel settore giovanile del Real Madrid. Quell'anno, però, un brutto incidente cambiò tutto: la notte del suo ventesimo compleanno Julio rimase vittima di un grave incidente stradale. L'auto su cui viaggiava insieme ad alcuni amici venne distrutta in uno schianto con un'altra più grande. Rimase in ospedale per diversi mesi: i medici dissero a Iglesias che non avrebbe più camminato.

Julio Iglesias dal calcio alla musica: "È la vita"

Per fortuna non fu così ma la convalescenza durò oltre un anno e mezzo. In quel periodo Julio Iglesias fu costretto a mollare per sempre il mondo del pallone e iniziò ad appassionarsi alla musica. "Sognavo di essere un portiere, ma le cose per me sono andate in altro modo, è la vita", dichiarò una volta parlando di questo doloroso episodio della sua vita.