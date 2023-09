Carabao Cup: City eliminato dal Newcastle, fuori anche De Zerbi e Zaniolo

ROMA - Il Manchester City è fuori dalla Carabao Cup . A eliminare i campioni d'Inghilterra e d'Europa nei sedicesimi della competizione il Newcastle, eurorivale del Milan in Champions League , che con Tonali titolare in mediana vince 1-0 tra le mura amiche del St. James' Park grazie al gol segnato da Isak nella ripresa (53'). Successo di misura e pass per gli ottavi staccato anche per il Chelsea, che a Stamford Bridge supera 1-0 il Brighton di De Zerbi : decisivo l'acuto di Jackson al 51'. Più largo ma in rimonta invece il successo ottenuto ad Anfield dal Liverpool contro il Leicester , allenato da Maresca e capolista della Championship (la seconda divisione inglese): 'Foxes' subito avanti con McAteer (3'), ma nella ripresa i 'Reds' ribaltano tutto con le reti di Gakpo (48'), del subentrato Szoboszlai (70') e da Diogo Jota (89').

Newcastle-Manchester City 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Chelsea-Brighton 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liverpool-Leicester 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Arsenal ok, out l'Aston Villa di Zaniolo

Qualificazione agli ottavi conquistata in trasferta invece dall'Arsenal, che passa sul campo del Brentford (0-1) grazie alla rete trovata in avvio da Nelson (8'). Corsaro anche l'Everton (1-2) in casa dell'Aston Villa di Zaniolo, entrato al 31' al posto dell'infortunato Bailey: vantaggio ospite con Garner al 15', poi il raddoppio a inizio ripresa con Calvert-Lewin (50') e all'83' l'inutile rete segnata per i padroni di casa da Kamara. Al West Ham basta invece un acuto di Soucek al 70' per passare sul campo del Lincoln, squadra di League One (la terza divisione inglese).

Brentford-Arsenal 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Aston Villa-Everton 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Lincoln-West Ham 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Avanti Bournemouth e Fulham

Tra le squadre di Premier League impegnate oggi (27 settembre) avanzano anche il Bournemouth e il Fulham che in casa battono due squadre di Championship, rispettivamente lo Stoke City (2-0) e il Norwich (2-1). Nello scontro tra 'cadette' infine goleada del Blackburn, che tra le mura amiche travolge il Cardiff (5-2).

Bournemouth-Stoke City 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Fulham-Norwich 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Blackburn-Cardiff 5-2: cronaca, statistiche e tabellino