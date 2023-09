"Shock in Francia: un giocatore del Nizza minaccia il suicidio in autostrada"

Giocatore del Nizza minaccia suicidio, la situazione

Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i pompieri che hanno trattato con il calciatore per farlo desistere. Intanto il Nizza ha annullato tutti gli impegni in programma nella giornata odierna e, come riportato da 'Nice-Matin', il club avrebbe inviato sul posto uno psicologo.

Nizza, Beka Beka tratto in salvo

Il classe 2001 è stato poi tratto in salvo dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco intervenuti nell'autostrada A8. A renderlo noto è l'edizione online del quotidiano 'Nice-Matin', sottolineando che per convincere il 22enne ex Lokomotiv Mosca e Caen, alle prese con una presunta crisi depressiva provocata da una delusione amorosa, sono state necessarie diverse ore di dialogo, in particolare con l'aiuto di uno psicologo giunto sul posto e dei parenti del ragazzo "per riportarlo in sé". Le misure di sicurezza messe in atto sull'autostrada per l'accaduto - traffico ridotto al 358 di boulevard de la Madeleine - sono appena state revocate.