Un tifoso insulta Insigne: la reazione furiosa dell’ex Napoli

C'è grande nervosismo in casa Toronto . La compagine canadese è ultima in classifica nella MLS con soltanto 22 punti conquistati in 31 giornate.

Insigne va via dallo stadio, il motivo

Le forti tensioni si sono avvertite nel corso del match con la capolista Cincinnati, vinto da quest'ultima con il risultato di 3-2. Lorenzo Insigne non è sceso in campo, ma ha assistito alla partita dalla tribuna del BMO Field. L'ennesimo risultato negativo ha spinto qualche tifoso a insultare l'ex attaccante del Napoli, con quest'ultimo che ha risposto per le rime urlando "f**k you" e "respect", prima di allontanarsi insieme alla moglie per evitare ulteriori tensioni. Insomma, non è affatto un momento facile per Insigne che veste la maglia del Toronto da un anno e mezzo.