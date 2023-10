MLS, è crisi nera dell'Inter Miami senza Messi. Esulta Chiellini

Quarta partita consecutiva a secco di vittorie per l'Inter Miami che senza Lionel Messi non riesce a conquistare punti preziosi in chiave play off. Il fuoriclasse argentino è infortunato e stanotte la compagine americana è stata sconfitta per 4-1 dalla formazione del Chicago Fire. Disastroso, invece, il rendimento del Toronto di Insigne e Bernardeschi, battuto per 3-0 dal Charlotte.