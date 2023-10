Francia, le convocazioni di Deschamps: ci sono 6 "italiani"

ROMA - Didier Deschamps, ct della Francia ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di qualficazione a Euro 2024. Il prossimo 13 ottobre la nazionale vice campione del Mondo affronterà infatti l'Olanda, mentre il 17 giocherà contro la Scozia in amichevole. Ci sono anche sei calciatori che militano in serie A: Maignan, Theo Hernandez e Giroud del Milan, Pavard e Thuram dell'Inter, insieme a Rabiot della Juve.