Messi e il bel gesto del bodyguard ex Navy Seal che lo segue come un’ombra

MIAMI (USA) - Se durante le partite dell'Inter Miami avete notato un omone muoversi lungo la linea laterale del campo, sappiate che non è un calciatore intento a riscaldarsi, ma il bodyguard di Lionel Messi, Yassine Chueko, sempre in allerta per qualsiasi evenienza e pronto a scattare sul terreno di gioco per proteggere il fenomeno argentino da qualche invasore di campo a caccia di selfie o abbracci un po' troppo calorosi.