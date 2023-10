Lecce, accesso non autorizzato nella ztl: 80 multe a Hjulmand

LECCE - Non è più il capitano del Lecce , ma il filo con la Puglia per Morten Hjulmand è ancora diretto. E non solo per l’accento salentino assorbito, che si è mescolato all’italiano parlato dal danese nel corso della sua avventura al Via del Mare, ma anche per una vicenda che riguarda il Comune e l’attuale centrocampista dello Sporting Lisbona.

Hjulmand, il problema 'ztl'

In particolare il retroscena, svelato dal Quotidiano di Puglia, è legato al flusso di multe, addirittura 103, che sarebbero state notificate al calciatore per l’attraversamento di una zona a traffico limitato senza il permesso, tra novembre e dicembre del 2021. Un vero e proprio giallo, considerato che il giudice di pace ha già annullato 23 verbali (da 83 euro l’uno più spese di notifica) poiché consegnati all’ex numero 42 giallorosso oltre il limite temporale consentito. E i restanti ottanta? Al momento resta un nodo da sciogliere, anche perché sarebbero scaduti anche i termini per il ricorso. Intanto per Palazzo Carafa, oltre al danno, anche la beffa perché il Comune di Lecce sarà costretto a pagare anche le spese processuali (circa 520 euro). Il tutto è emerso nel corso della commissione bilancio del Comune.

Per sempre nella storia del Lecce

Intanto, come prevedibile, Hjulmand è diventato uno dei punti di riferimento dello Sporting dopo la lunga telenovela estiva per la sua acquisizione. Va ricordato come il danese resterà nella storia del Lecce per la sua cessione record (19 milioni di euro più 3 di bonus), oltreché per la più importante plusvalenza fatta registrare dalle casse del club di via Colonnello Costadura. Intanto, però, c’è questo “piccolo” intoppo burocratico da risolvere con il Comune della città che lo ha fatto, calcisticamente parlando, esplodere.