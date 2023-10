L'ex moglie di Dani Alves: "Per me è morto, deve scomparire"

L'ex moglie di Dani Alves: "Deve scomparire"

Dinorah Santana si è espressa in maniera durissima sul caso giudiziario che sta vedendo coinvolto l'ex terzino del Barcellona: "Per me è morto, non esiste più. Tutto quello che ho detto, senza pressioni, l'ho fatto per aiutare il padre dei miei figli. Mi hanno anche usato. Essere figli di un presunto stupratore è qualcosa di molto spiacevole. Voglio che scompaia dalla mia vita". Dani Alves è in carcere a Barcellona dall'inizio del 2023 in attesa di essere processato per violenza sessuale. Il brasiliano rischia oltre 10 anni di carcere.