Ihattaren di nuovo nei guai: "Non paga i creditori, è costretto a vendere"

Non c'è pace per Mohamed Ihattaren . L'ex calciatore della Juventus , attualmente svincolato, sarebbe al centro di una vicenda che non ha nulla a che fare con il calcio

Ihattaren, cosa è successo stavolta?

Ihattaren sarebbe costretto a vendere la casa di 188 mq di Utrecht. L'asta, secondo i media olandesi, verrà effettuata il prossimo 16 novembre, dopo che due creditori l'avrebbero pignorata in seguito a dei mancati pagamenti da parte del calciatore marocchino. Come se non bastasse, Ihattaren vedrebbero di molto svalutato l'immobile, considerato che le case messe all'asta rendono meno rispetto al valore di mercato. La casa è stata acquistata dal calciatore per la cifra di 950mila euro.