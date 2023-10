Mls, solo Messi guadagna più di Insigne: svelate le cifre ufficiali

Quanto guadagnano gli italiani in America?

A Messi, che gioca nell'Inter Miami, è garantito uno stipendio pari a 20,4 milioni di dollari (nel cambio 1 dollaro equivale a 0,95 euro) mentre l'ex capitano del Napoli ne guadagna 15,4. In terza posizione c'è l'ex Inter Shaqiri che a Chicago guadagna 8,1 milioni mentre il Chicharito Hernandez, ex United, arriva a guadagnare 7,4 milioni. Quinta posizione per Federico Bernardeschi che guadagna meno della metà di Insigne, ovvero poco più di 6 milioni.