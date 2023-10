Cristiano Ronado e il piano folle per il figlio: prima l'Al-Nassr, poi...

Un piano incredibile per chiudere una carriera che resterà nella storia del calcio. Protagonisti Cristiano Ronaldo e il figlio, per tutti Cristianinho, 13 anni già compiuti e una carriera già di tutto rispetto tra Real Madrid e Juventus, le stesse squadre del papà. Il giovane campioncino è stato l’ultimo acquisto dell’Al-Nassr, la stessa squadra del padre, che lo ha arruolato nell'Under 15. Il figlio del fuoriclasse ha scelto un numero dal peso quasi insostenibile, ovvero lo stesso del papà: il numero 7. In sostanza, avremo un nuovo CR7.