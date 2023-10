Clamoroso Felipe Melo: si scaglia contro l'arbitro dalla panchina!

Felipe Melo a 40 anni è ancora protagonista. Proprio così, perchè il brasiliano ha perso per l'ennesima volta in carriera... la testa. Durante la partita di questa notte disputata al Maracana e valevole per il ventisettesimo turno del Brasileirão, l'ex Fiorentina, Inter e Juve è stato infatti espulso dopo aver affrontato l'arbitro faccia a faccia, nella partita contro il Corinthians.