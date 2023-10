Il ladro di Cristiano Ronaldo e Benzema: "I calciatori fanno un errore..."

MADRID (SPAGNA) - " Sì, sono stato io a derubare la casa di Cristiano Ronaldo in Portogallo ". È la confessione del boss dei ladri che derubano le case dei personaggi famosi , intervistato nel corso della trasmissione spagnola 'Y ahora Sonsoles'. L'uomo sottolinea che " una volta individuato il personaggio famoso, lo seguo, lo inseguo, potrebbero volerci mesi... finché non c'è più nessuno all'interno in casa oltre lui. Non posso localizzare nessun obiettivo in Spagna se qualcuno non mi aiuta".

Le rivelazioni su Benzema e Ronaldo

Sull'ex fuoriclasse del Real Madrid, ora all'Al-Ittihad, il ladro racconta: "Benzema è uno di quei profili che abbiamo puntato. Il fatto è che in Spagna non succede niente senza che prima tutto arrivi nelle nostre mani ", sottolinea il ladro. Il malvivente speiga che l'attaccante francese è stato messo nel mirino dalla sua organizzazione e che "Benzema non è un santo, conosce anche i suoi peccati ". Su Ronaldo invece afferma: "Sì sì, c'eravamo noi dietro la rapina su un'isola vicina" all'abitazione dell'asso portoghese. Il bottino ottenuto da quella rapina "non era interessante", ammette il ladro. "Il valore del bottino può essere di 2 milioni ma poi va diviso e si parla di 300mila e 300mila per quattro persone... Qualcosa ti rimane ma non attira la tua attenzione".

Il ladro attacca i calciatori: "Commettono un errore"

Il malvivente sostiene di essere addirittura una sorta di 'rock star': "Mi chiedono firme, mi chiedono foto, mi chiedono consigli. Non c'è nessuno che possa fermarmi e non c'è niente che possa resistermi". Il boss sottolinea anche gli errori che commettono, secondo il suo punto di vista, i calciatori: "Sono colpevoli", attacca il ladro. "Sono colpevoli perché rivendicano sui social network orologi da 300mila euro, 500mila euro, un milione... Ora il prezzo dell'oro è aumentato a tal punto che un chilo d'oro vale più di un chilo di coca. Sono 50 o 60mila euro al chilo".

"Sergio Ramos? La gente sa tutto"

Il giornalista Carlos Quilez chiede anche al ladro lumi su chi sia entrato in casa di Sergio Ramos di recente. La risposta è soprendente: "Credo che lo sappiano tutti. la gente sa esattamente chi, come, cosa... il 70% sa chi ha fatto irruzione da loro", la chiosa del malvivente.