Union Berlino fuori dalla Coppa di Germania, Bonucci resta a guardare

ROMA - Undicesimo ko consecutivo tra campionato e coppe per l'Union Berlino di Leonardo Bonucci, rimasto a guardare nel match perso in casa dello Stoccarda nei sedicesimi della Coppa di Germania. Titolare nell'ultima sfida di Bundesliga sul campo del Werder Brema, l'ex Juve è tornato ad accomodarsi in panchina (dove era già rimasto seduto in Champions League contro il Napoli): da lì ha visto Undav punire i suoi compagni prima del riposo (45') e spingere lo Stoccarda agli ottavi di finale.