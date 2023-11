Neymar completamente senza capelli: il motivo della foto virale

Momento molto complicato quello che attraversando Neymar . Il campione della nazionale brasiliana si è infatti recentemente sottoposto a intervento chirurgico dopo la rottura del del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dal campo per un lungo periodo e che potrebbe portare l' Al Hilal a sospendere il suo contratto.

Neymar, cambio look radicale

Intanto O'Ney, diventato da poco papà di una bambina, ha deciso di portare una ventata d'aria nuova nella sua vita partendo da un cambio look radicale. Via il ciuffo per lasciare spazio a una rasatura completa. Il nuovo taglio è stato postato proprio dal calciatore con un bel selfie su Instagram.