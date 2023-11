Ronaldo, gesto da campione: va dall'arbitro e si fa togliere il rigore

Ronaldo, il gesto da campione

Dopo appena due minuti dall'inizio della sfida il direttore di gara ha infatti fischiato un rigore proprio su Ronaldo per un'entrata in area, che non c'è, di Soroush Rafiei. Il difensore infatti tenta di entrare in scivolata ma poi ritrae la gamba e di fatto non tocca il portoghese che comunque carambola a terra. Nonostante la svista arbitrale è proprio CR7 a correre dell'arbitro gridando: "No penalty", "Non è rigore". A quel punto il direttore di gara non ha potuto far altro che revocare la sua decisione. Un gesto che acquista ancor più valore visto che il match è finito in pareggio per 0-0 e con i padrondi di casa in dieci per l'espulsione di Al-Oujami.