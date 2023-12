Genoa-Empoli 1-1: Cancellieri replica a Malinovskyi

Malinovskyi sblocca nel primo tempo

Pronti-via e il Genoa sfiora il gol-lampo: dopo una serie di triangolazioni Vasquez crossa dalla sinistra per Sabelli che, solissimo sul secondo palo, impatta male la sfera mandando fuori. La replica empolese è un erroraccio di Cambiaghi al 4' che spara altissimo a tu per tu con Martinez, l'arbitro Aureliano però assegna una punizione al Genoa per fallo di mano dell'attaccante. Empoli pericoloso al 19': Maldini semina avversari, si crea lo spazio per la conclusione e tenta la battuta a rete, fuori. Replica genoana un minuto dopo: Messias serve in area Retegui che di testa non trova la porta. Al 32' Genoa a un passo dal gol: Vasquez mette in mezzo un pallone sul quale arriva Messias il cui sinistro impatta sull'incrocio dei pali. Il parziale si sblocca al 37': Badelj ci prova, ma dopo la prima conclusione respinta serve Malinovskyi che con l'esterno mancino la mette all'angolino, 1-0. L'Empoli reagisce ma Ranocchia, servito da Caputo in area, non inquadra la porta.

Nella ripresa Cancellieri fa 1-1

In avvio di ripresa (2') il Genoa va subito a caccia del raddoppio con Frendrup che, dopo una respinta su tiro di Vasquez, tenta una conclusione pericolosa che impatta su Messias. L'Empoli pareggia i conti al 22', grazie a tre subentrati: Kovalenko, entrato a inizio ripresa, riceve palla sulla destra da Grassi e serve alla perfezione Cancellieri (anche lui appena entrato in campo, da 1') che devia in rete di testa sottomisura, 1-1. L'Empoli ritrova entusiamo e al 27' cerca il bis, ma Cambiaghi non trova la porta dalla lunghissima distanza dopo l'intervento di Martinez. Al 38' è il Genoa ad andare vicino alla marcatura, con Fini il cui mancino non trova la porta di poco.