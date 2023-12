Caos Inghilterra, accuse di complotto alle giocatrici: "Scandaloso"

Non è bastato il duro 6-0 rifilato alla Scozia: la Nazionale inglese femminile non parteciperà alle prossime Olimpiadi. E Oltremanica gridano già al complotto. Tutto è iniziato alla vigilia della sfida di Women's Nations League, con il girone ancora in bilico (Inghilterra e Olanda in testa a pari punti, la prima a +1 e la seconda a +4 di differenza reti) e i timori (olandesi) che la Scozia potesse scendere in campo per perdere di proposito contro l'Inghilterra. Il motivo? Una pesante sconfitta avrebbe aumentato le possibilità delle giocatrici scozzesi di andare a Parigi con team UK, una rappresentativa della Gran Bretagna in cui sarebbero potute rientrare anche le scozzesi. I sospetti erano subito stati respinti dal capitano Rachel Corsie, che li aveva definiti "irrispettosi" e "oltraggianti". Arriva poi la sera della doppia sfida: da un lato Olanda-Belgio, dall'altra Scozia-Inghilterra. Ed è qui che scoppia la bufera.