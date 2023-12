Filipe Luis e il retroscena su Simeone: "Chiamava Messi il 'nano'"

Filipe Luis: "Simeone non chiamava mai Messi per nome"

Così il brasiliano al 'Charla Podcast' ha svelato come l'allenatore dei Colchoneros Simeone non chiamasse mai Messi per nome: "Prima delle partite contro il Barcellona, non ha mai usato il nome di Messi… Lo chiamava sempre ‘il nano' per non incutere timore nei giocatori che avrebbero dovuto affrontarlo in campo”. Non solo, mentre gli altri allenatori mettevano un uomo o due sull'argentino Simeone ne metteva quattro: "C'erano allenatori che mettevano un giocatore a controllare Messi, altri ne mettevano due o tre. All’Atletico Simeone ne mise quattro. E dopo che segnò un gol, di chi era la colpa? Di nessuno. Avevamo tutti fatto bene il nostro lavoro, ma era Messi”, ha concluso Filipe Luis.