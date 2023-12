Dani Alves, decisa la data del processo per stupro: quanti anni rischia

Si avvicina un momento decisivo nella vita di Dani Alves . L'ex terzino brasiliano di Barcellona, Juventus e Psg , si trova infatti in carcere da quasi un anno con l'accusa di violenza sessuale . Adesso è però arrivata la data dell'inizio ufficiale del processo.

Dani Alves, processo al via il 5 febbraio

Con una nota ufficiale, il Tribunale regionale della Catalogna ha comunicato che il 5 febbraio 2024 inizierà il processo contro Dani Alves per la presunta violenza sessuale. L'ex terzino è stato accusato da una giovane donna per dei fatti che fanno riferimento alla fine del dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona. L'ex calciatore rischia una condanna fino a nove anni di carcere.