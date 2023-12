Mls, Messi salterà almeno sette gare con l'Inter Miami: il motivo

Lionel Messi salterà almeno sette partite con l'Inter Miami nella prossima stagione della Major League Soccer . Il talento argentino ha concluso il suo primo campionato a novembre, collezionando 11 gol in 14 presenze e chiudendo al 14esimo posto nella classifica della Eastern Conference, mancando la qualificazione ai play-off. La prossima stagione inizierà a febbraio, ma Messi sarà costretto a saltare diverse gare a causa degli impegni con la nazionale argentina.

Le gare che Messi salterà in Mls

A Marzo per alcune sfide di qualificazione (che costringeranno il talento argentino a rinunciare almeno due partite di Mls) e nei mesi di giugno e luglio per la Coppa America: dal 15 giugno al 6 luglio, l'Inter Miami sarà impegnata contro Philadelphia Union, Colombus Crew, Nashville SC, Charlotte FC e FC Cincinnati. Sfide che Messi non potrà disputare.