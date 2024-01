Lo Swansea ha presentato in maniera geniale il nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Michael Duff alla 19^ giornata e affidato la panchina momentaneamente a Alan Sheenan, il club ha scelto Luke Williams come nuovo tecnico. Il nome Luke ha fatto volare con la fantasia gli addetti alla comunicazione dello Swansea, dato che hanno presentato l'allenatore con un video che ha mandato in delirio i tifosi.