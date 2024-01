Fayza Lamari ha le idee chiare. Le ha esposte anche al figlio, Kylian Mbappé, stella del calcio mondiale, in scadenza di contratto col Psg e ambito dal Real Madrid (il suo grande sogno) per la prossima stagione. La signora Lamari, considerata la donna più potente del calcio mondiale, ha parlato a Envoyé Spécial, trasmissione che andrà in onda su France2 il 18 gennaio.