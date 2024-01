Barcellona, anche Raphinha ko: ecco chi rischia di saltare il Napoli

Il Barcellona perde pezzi in vista dell'attesissimo doppio confronto con il Napoli di Walter Mazzarri. Ko anche il brasiliano Raphinha , costretto a fermarsi per un serio problema muscolare , accusato nella semifinale della Supercoppa di Spagna, vinta contro l'Osasuna. L'infermeria di Xavi fatica a svuotarsi a poche settimane dagli ottavi di Champions League .

Infortunio per Raphinha, Xavi in emergenza

Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa di Spagna, il Barça di Xavi Hernandez sarà costretto a rinunciare al talento di Raphinha per tutto il mese di gennaio. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per l'esterno offensivo della nazionale brasiliana, il cui rientro è previsto per la prima decade di febbraio.

Un infortunio che mette in dubbio la presenza di Raphinha contro il Napoli di Mazzarri, in occasione della gara d'andata degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 allo "Stadio Maradona".