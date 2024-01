"Mbappé e il rinnovo con il Psg: a Parigi ottimismo totale"

Mbappé, rinnovo più vicino? Ottimismo in casa Psg

Dopo aver conquistato la Supercoppa di Francia contro il Tolosa, Kylian Mbappé ha confermato di non aver preso ancora una decisione definitiva sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ci sarebbe ottimismo totale in casa Psg, per un nuovo prolungamento di contratto del fenomeno classe '98, prima della fine di questa stagione.

Nonostante la legittima preoccupazione dei tifosi della squadra capitolina, Al Khelaifi e lo staff tecnico parigino non hanno nessuna intenzione di mettere pressione sul giocatore e sul suo entourage. Il ragazzo scioglierà a breve le riserve e comunicherà alla stampa le sue intenzioni, presumibilmente alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions contro la Real Sociedad. Real Madrid alla finestra, con un occhio ad Erling Haaland del Manchester City.