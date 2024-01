L'Al-Hilal libera Neymar, ma non è come sembra. Caos e confusione attorno al brasiliano. L'ex Psg si è infortunato ad inizio stagione, ad essere interessati sono stati i legamenti del ginocchio e così Neymar sarà costretto a saltare l'intera stagione. Per questo motivo il club arabo ha deciso di tagliare il suo nome dall'elenco dei calciatori disponibili per la Saudi Pro League.