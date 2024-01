Klopp distrutto per Salah: “Mio dio, che è successo?”

Fiato sospeso in casa Liverpool per le condizioni fisiche di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano è uscito per infortunio nel corso della gara di Coppa d'Africa pareggiata 2-2 dalla sua nazionale contro il Ghana e ora si attendono notizie ufficiali. Di questo argomento ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp: "Non si sa ancora nulla, presto ne sapremo di più. In quel mmento ho pensato: Mio Dio, cosa è successo? Anche perché Salah è uno che esce raramente dal campo. Per ora non ho altre informazioni".