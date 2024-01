Coppa del Re, Real Sociedad in semifinale: eliminato il Celta Vigo

VIGO (SPAGNA) - È la Real Sociedad la prima semifinalista di Coppa del Re. Dopo il successo di misura in campionato, i 'Txuri-urdin' di Alguacil vincono ancora contro il Celta di Rafa Benitez e lo eliminano dalla competizione. Termina 2-1 per i baschi che passano in vantaggio al 2' con la rete di testa di Oyarzabal, che sfrutta al meglio un preciso assist di Merino. Nella ripresa la Real gestisce il gol di vantaggio e trova il raddoppio con Becker al 66'. Il Celta non si arrende, attacca a testa bassa e accorcia le distanze in pieno recupero (92') con la rete di de la Torre ma il risultato non cambia più.