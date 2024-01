Partite gratis su Dazn: svelata quale sarà la prima

Sarà Tottenham-Manchester City la prima partita visibile in modalità free su Dazn . La gara è in programma venerdì 26 gennaio e sarà valida per la FA Cup. Il giorno dopo, ecco Roma-Sampdoria (Serie A eBay Femminile) . Successivamente in app saranno disponibili anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo.

Dazn modalità free: l'annuncio

Proprio ieri Dazn ha annunciato in Italia la modalità free, ovvero la visione gratuita di eventi selezionati: highlights, format originali on demand e una selezione di partite di calcio tra LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup ma anche le competizioni femminili con i match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Modalità free, i primi eventi