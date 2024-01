Coppa del Re, Athletic Bilbao e Maiorca in semifinale: Barcellona ko

BILBAO (SPAGNA) - L'Athletic Bilbao batte il Barcellona 4-2 ai tempi supplementari e si qualifica per la finale della Coppa del Re. Padroni di casa in vantaggio con Guruzeta dopo poco più di 30 secondi dal fischio d'inizio. Il Barcellona reagisce e ribalta il risultato, grazie a Lewandowski (in modo fortunoso) e Yamal. Ad inizio ripresa l'Athletic trova il pareggio con un perfetto colpo di testa di Sancet. La gara è bella e divertente: i padroni di casa attaccano e mettono in difficoltà la difesa del Barcellona, gli uomini di Xavi sprecano due occasioni clamorose con Yamal. Si va ai supplementari, Inaki Williams (appena tornato dalla Coppa D'Africa), regala all'Athletic il gol del 3-2 allo scadere della prima frazione, mentre il fratello Niko segna al 120' con una splendida trivela, la rete del definitivo 4-2.