Neymar e la dura replica alle accuse: "Io grasso?". E fa un gestaccio

"Grasso": Neymar criticato sui social

Le settimane lontane dal campo si fanno sentire e il 31enne attaccante brasiliano dell'Al-Hilal e della Seleçao continua il suo percorso di riabilitazione, mentre in tanti sui social hanno commentato in maniera sarcastica le foto scattate durante il compleanno di Romario, altro simbolo del calcio verdeoro che ieri (29 gennaio) ha soffiato 58 candeline. "Grasso" era uno degli aggettivi più usati per descrivere Neymar, che però non l'ha presa bene.

Neymar, dura replica alle critiche

E proprio per rispondere a queste critiche l'ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain ha voluto girare un video postato poi nelle storie del suo profilo Instagram. "Succ***te haters, smettete di dare di matto" sono le parole con cui accompagna il filmato, in cui si vede Neymar alzare prima la maglia per mostrare i suoi addominali e poi rivolgere un gestaccio ai suoi detrattori, ai quali mostra il dito medio.