Laporte, gol pazzesco da centrocampo: la reazione di Ronaldo è virale

Al Nassr-Inter Miami non è stata l'attesa “The Last Dance” tra Ronaldo e Messi, ma ha regalato spettacolo e un gol incredibile. Ronaldo non è stato nemmeno convocato, Messi è subentrato all’83’ minuto del test amichevole, ma le emozioni non sono mancate. Dopo 14 minuti, infatti, l’Al Nassr era già avanti 3-0 per effetto delle reti di Otavio, Talisca e dell'incredibile rete realizzata da Laporte: l'ex Manchester City ha battuto una punizione dalla sua metà campo, il portiere Callender è rimasto sorpreso e ha pagato a caro prezzo l'essere al limite dell’area di rigore quando il pallone lo ha sorvolato infilandosi nella sua porta sguarnita.