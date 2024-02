Vidal al Colo Colo, presentazione assurda: saluta i tifosi a cavallo

CILE - Un’accoglienza letteralmente da re. Arturo Vidal è tornato al Colo Colo, suo primo club in cui ha militato due stagioni (dal 2005 al 2007) prima del salto in Europa al Bayer Leverkusen. Il classe ’87 ha ancora voglia di giocare e non molla: “Alcuni calciatori ritornano per andare in pensione, per motivi sentimentali. Non è il mio caso. La mia decisione era diversa. Sono tornato qui per gareggiare, lottare e lottare ancora per diversi anni con il Colo Colo per ottenere cose importanti”, le sue parole in conferenza stampa.