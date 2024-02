In Portogallo colpo più assurdo del mercato: il cognato di Paris Hilton, 45 anni

Il colpo per molti più improbabile del calcio durante il mercato invernale è stato realizzato in Portogallo. Il Lank Vilaverdense, squadra di seconda divisione, ha ingaggiato un attaccante di anni 45 che non ha mai giocato tra i professionisti. Si tratta di Courtney Reum, noto uomo d'affari americano, cognato di Paris Hilton.