Liverpool, il siparietto di Klopp: il dentista interrompe la conferenza

Quella in corso è ufficialmente l'ultima stagione di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool. Una stagione che spera sia indimenticabile, anche perchè ci faranno un documentario. Ma allo stesso tempo l'allenatore tedesco vuole viversi quest'ultimo anno con leggerrezza. Come ha fatto nella conferenza stampa di presentazione della prossima partita in casa dell'Arsenal.