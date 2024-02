Ufficiale: Nicolato è il nuovo ct della Lettonia

Lettonia-Nicolato, le parole del presidente della Federcalcio

Queste le parole del presidente della Federcalcio Lettone Lashenko: "Non è un segreto che abbiamo considerato molti candidati per questo posto vacante, più dei quattro annunciati pubblicamente che erano nella nostra rosa dei candidati. Nicolato ha lasciato l'impressione di una personalità molto forte, è informato nelle sfumature tattiche del calcio, comunicazione e auto-presentazione molto convincenti. Per noi era molto importante che l'allenatore potesse vivere in Lettonia tutto il tempo, non solo sporadicamente. Sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta e il contributo al calcio lettone sarà permanente".