Reunion di leggende ex Barcellona in Giappone: ecco perché

Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquets e Jordi Alba di nuovo tutti insieme ma non con la maglia del Barcellona. Come? Grazie a un'amichevole. In Giappone, infatti, è in programma un match tra il Vissel Kobe e l'Inter Miami: un'occasione per ritrovarsi dopo tanto tempo per le quattro leggende blaugrana.