Tragedia in Indonesia: muore calciatore colpito da un fulmine

Tragedia nel calcio in Indonesia . Durante l'amichevole tra 2 FLO FC Bandung e FBI Subang, un fulmine ha colpito Septian Raharja , giocatore della squadra ospite. L'indonesiano è andato a terra, i compagni insieme allo staff medico sono subito intervenuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare .

Indonesia, tragedia in campo: calciatore muore per un fulmine

L'episodio risale al pomeriggio di sabato 10 febbraio allo stadio Siliwangi di Bandung. Il fulmine lo ha colpito direttamente nel petto, tanto che sul suo corpo è stata ritrovato una ferita profonda in quel punto. Le scarpe sono state trovate carbonizzate. Il calciatore in fin di vita è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove morirà dopo pochi minuti. Il suo club, l'FBI Subang, ha inviato un comunicato di cordoglio alla famiglia e ha fatto sapere che apriranno un'indagine per verificare che non ci siano state falle nel sistema.