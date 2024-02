In Germania sicuri: "Mourinho studia il tedesco, c'è il Bayern"

Dopo l'addio alla Roma José Mourinho potrebbe tornare presto in panchina. Complice il periodo storico non particolarmente felice del Bayern Monaco e della contestazione contro il tecnico tedesco Tuchel dalla Germania è rimbalzata la voce di un possibile approdo dello Special One per la prossima stagione.

Mourinho, l'indiscrezione dalla Germania

"Sta imparando il tedesco", questa l'indiscrezione riportata dalla Bild, e dal giornalista Christian Falk su Welt Tv che aggiunge: "In passato ha espresso il suo apprezzamento verso il club. Ora sarebbe pronto". Per Mourinho potrebbe quindi iniziare una nuova inedita avventura anche se molto dipenderà da come alla fine il Bayern chiuderà questa stagione che, al momento, vede la squadra di Tuchel in corsa per la Champions ma seconda in campionato a cinque punti dal Bayer Leverkusen.