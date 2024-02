Clamoroso in Croazia: l'allenatore della nazionale U17 viene esonerato perchè tifa Betis

Jarni esonerato, il comunicato della Federcalcio croata

A biasimarlo è stata la Federazione croata, che in giornata ha fatto uscire questo comunicato: "Con decisione unanime del comitato esecutivo della Federcalcio croata Robert Jarni è stato sollevato dall'incarico di allenatore della nazionale croata Under 17 dopo dichiarazioni inappropriate nei media. Il comitato esecutivo dell'HNS sostiene il diritto di ogni individuo, compresi tutti i calciatori, compresi i giocatori della nazionale, di sostenere qualunque club vogliano, anche contro i club croati in Europa, anche se tale pensiero non è considerato auspicabile. Tuttavia, HNS ha una posizione molto chiara sul fatto che standard più elevati si applicano a tutti i selezionatori croati e che è inappropriato, indesiderabile e inammissibile per una persona alla guida di una squadra nazionale croata non sostenere apertamente qualsiasi club croato in una competizione europea. Promuovere l’unità all’interno della famiglia calcistica croata è una condizione senza la quale nessuna squadra nazionale croata può essere gestita con successo. I selezionatori delle selezioni croate hanno il compito chiaro di promuovere l'unione, la cooperazione, il rispetto e la fiducia reciproca tra tutti i club croati, per questo HNS considera questo tipo di decisione l'unica corretta per proteggere l'unità della famiglia calcistica croata".