Luis Suarez annuncia l'addio al calcio: ecco quando si ritirerà

Luis Suarez è sempre più vicino al ritiro dal calcio giocato. L'attaccante uruguaiano, infatti, ha confermato che la sua carriera è ormai agli sgoccioli. Il classe 1987 sta giocando insieme a Lionel Messi all' Inter Miami e quella in MLS dovrebbe essere la sua ultima avventura.

Suarez: "L'Inter Miami sarà il mio ultimo club"

La punta ex Barcellona e Liverpool, tra le altre, ha confessato alla radio Del Sol le sue intenzioni: "L'Inter Miami sarà il mio ultimo club. Non posso essere più sincero. La mia famiglia lo sa già. Non ho ancora una data, ma è l'ultimo passo, sono pronto per quest'ultima sfida". Il suo contratto con il club americano scadrà il 31 dicembre 2024 anche se ci sarebbe l'opzione per il rinnovo di un altro anni.