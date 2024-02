Messi idolo assoluto: c'è la fila dei calciatori per un selfie con lui

Prosegue la pre-season dell' Inter Miami di Lionel Messi e Luis Suarez . Il club americano ha disputato l'ultima amichevole contro il Newell's Old Boys , squadra argentina dove è cresciuta la Pulce, partito titolare nella gara. Nessun assist o gol durante la partita per ma tantissime foto al fischio finale .

In fila per una foto con Messi

Dopo l'1-1 tra le due squadre, infatti, l'ex Barcellona è stato preso d'assalto dai giocatori avversari per una lunga serie di selfie. Messi ha accontentato tutti i colleghi, che ad uno ad uno si sono messi in fila per immortalare un momento insieme al loro idolo. Il campione del Mondo in carica è cresciuto nella fila del club argentino dal 1995 al 2000.