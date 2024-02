Francia, paura per Alberth Elis: giocatore in coma, operato nella notte alla testa

FRANCIA - Una botta incredibile e uno spavento che dura ancora. In Ligue 2, in Francia, apprensione per le condizioni di salute di Alberth Elis, giocatore del Bordeaux che ha rimediato una forte botta in testa durante il match contro il Guingamp. L’infortunio è capitato dopo 34 minuti di gioco. I primi esami clinici hanno evidenziato un grave trauma cranico.