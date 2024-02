Traversa o parata? L'effetto ottico durante River Plate-Boca Juniors è clamoroso

Cosa è successo durante il Superclasico?

La palla viene parata dal portiere Romero che poi rilancia la sfera in avanti. Un'azione come tante, almeno teoricamente. In realtà il dubbio è che il pallone possa aver colpito la traversa prima di finire tra le braccia del numero uno del Boca. Lo confermerebbe anche il tipico rumore della sfera sul legno prima della presa di Romero. Tantissimi i replay utilizzati per provare a dare una soluzione al dilemma: parata o traversa? In Argentina se ne continua a parlare e non c'è ancora una risposta che sia definitiva.