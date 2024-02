Scandalo in Colombia: arbitro e Var nella bufera dopo un gol, cos'è successo

Polemiche in Colombia per la convalida di un gol che, regolamento alla mano, era da annullare. Accade tutto nel finale del match d'alta classifica tra Deportivo Pereira e Junior Barranquilla. Protagonista dell'episodio chiave è l'ex centravanti del Milan Carlos Bacca, palesemente in fuorigioco, ma l'arbitro convalida il gol nonostante l'on-field review e dunque il supporto del Var e della tecnologia per rivedere più volte l'azione.