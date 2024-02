Kroos non gradisce il giallo: "Dio vede tutto...e l'arbitro si è fatto male"

Rabbia Toni Kroos nel corso dell'ultima gara del Real Madrid contro il Siviglia decisa da un gol di Modric . Il centrocampista tedesco è stato ammonito dal direttore di gara, l'arbitro Díaz de Mera Escuderos , per proteste veementi a pochi passi dal fischietto spagnolo che non ha potuto far altro che estrarre il cartellino giallo .

La reazione del tedesco e le sue dichiarazioni

Kroos è apparso molto nervoso in quella e in altre circostanze del match - tanto da essere fermato da Sergio Ramos durante le proteste - e al novantesimo ha raccontato il suo disappunto e ha così commentato l'operato di Escuderos: "Ero convinto che non mi avrebbe dato il giallo, era una situazione come tante che avrei saputo gestire" le sue parole diportate dal Mundo Deportivo. Il centrocampista di Ancelotti ha aggiunto con tono ironico: "Dio vede tutto...e l'arbitro si è fatto male al polpaccio. Purtroppo si è infortunato nel momento sbagliato ma il quarto uomo al suo posto è stato decisamente migliore".