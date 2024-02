Lazio, l'ex Petkovic riparte dall'Algeria: è il nuovo ct

ROMA - La Federazione calcistica algerina ha raggiunto un accordo definitivo con l'allenatore bosniaco Vladimir Petkovic per guidare nazionale di calcio". Lo ha annunciato la Federcalcio algerina in un comunicato pubblicato oggi su Facebook. L'ex allenatore di Lazio e Svizzera arriverà in Algeria domenica e terrà una conferenza stampa lunedì, precisa la nota. Petkovic dopo l’esperienza sulla panchina elvetica (record assoluto di presenze, ben 78. Gli hanno concesso anche la cittadinanza onoraria), è diventato tecnico del Bordeaux. A febbraio 2022 l’esonero, poi l’attesa per ripartire. Ora lo fa da ct dell’Algeria. Sulla panchina della Lazio, nel maggio del 2013, il suo più grande successo: la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Roma.