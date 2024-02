Coppa di Francia, Rennes in semifinale: Le Puy ko 3-1

PARIGI (FRANCIA) - Il Rennes vola in semifinale di Coppa di Francia: i rossoneri bretoni, reduci dall'eliminazione agli spareggi di Europa League contro il Milan, vincono 3-1 sul campo del Le Puy, squadra del Championnat National 2 (quarta serie del calcio francese). La squadra di Stephan, settima in Ligue 1, ottiene il pass grazie all'acuto dell'ex difensore del Bologna, Arthur Theate, sugli sviluppi di un calcio d'angolo (9') e alla doppietta di un ispirato Bourigeaud (49' su rigore e 82'). Ai padroni di casa non è bastato il guizzo di Adinany al 61'.