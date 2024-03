Coppa de Re, Athletic Bilbao in finale: i fratelli Williams travolgono Simeone

BILBAO (SPAGNA) - Show dell'Athletic Bilbao nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. Dopo il successo per 1-0 al Civitas Metropolitano, la squadra di Valverde travolge con un netto 3-0 l'Atletico Madrid staccando il pass per la finalissima. La squadra di Simeone era chiamata a una vera e propria impresa nella bolgia del San Mamés che ha letteralmente trascinato i padroni di casa: in gol i fratelli Williams, Inaki al 13' e Nico al 42', che hanno messo in ghiaccio la qualificazione già nei primi 45'. Nella ripresa c'è spazio anche per il sigillo di Guruzeta al 61' che fa impazzire i tifosi dei 'Leones'. Notte fonda invece per i Colchoneros che, contro l'Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League, saranno chiamati a un'altra impresa per evitare una stagione da 'zeru tituli'.